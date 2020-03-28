Новости

Изменение работы УЦ ИНТ в условиях режима повышенной готовности в связи с коронавирусом
17 июня состоится вебинар «Реализация технологий STEAM в дошкольном образовании с решениями LEGO Education».
16 июня ждем вас на бесплатном вебинаре «Проектная деятельность: как выбрать актуальную тему».
16 июня приглашаем на бесплатный вебинар «Компетенции XXI века: способы формирования и развития на уроках английского языка».
10 июня состоится вебинар «Линейка LEGO Education 2020: формирование системного мышления в дошкольном возрасте».
Доступны к просмотру конкурсные работы онлайн-фестиваля видеоклипов по программе «ВеДеДо».
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Сайты поддержки продуктов и проектов

https://homomusicus.ru/
http://moodle.int-edu.ru/
https://globallab.org/ru
http://www.mat-reshka.ru
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